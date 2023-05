नई दिल्‍ली. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ मैच के दौरान मुंबई इंडियंस की टीम जीती तो इसका श्रेय पूरी तरह से सूर्यकुमार यादव और नेहल वढेरा को जाता है. दोनों ने मिलकर 140 रनों की ऐसी साझेदारी बनाई, जिसे तोड़ना आरसीबी के लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ. जिस वक्‍त सूर्या आउट हुए त‍ब मैच पूरी तरह से मुंबई की पकड़ में था. यूं तो सूर्या 35 गेंदों पर 83 रन बनाने के बाद एक बड़ा शॉट लगाने के चक्‍कर में अपना विकेट गंवा बैठे लेकिन ईशान किशन की मानें तो उन्‍हें आउट कराने के पीछे नेहल वढेरा का हाथ है.

मुंबई की टीम ने 21 गेंद बाकी रहते रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ मैच को छह विकेट से अपने नाम कर लिया. मुकाबला खत्‍म होने के बाद नेहल वढेरा ने ईशान किशन के साथ जीत पर चीट-चैट (बातचीत) की. इस दौरान हल्‍के फल्‍के अंदाज में उन्‍होंने नेहाल पर यह आरोप मढ़ दिया कि उनके चक्‍कर में ही सूर्यकुमार यादव आउट हुए हैं. नेहल वढेरा पहले भी अर्धशतक पूरा करने के चक्‍कर में पीयूष चावला को जबरन रन आउट करवा चुके हैं.

From relishing the opportunity of batting up the order to stitching a memorable stand with @surya_14kumar

