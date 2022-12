VIDEO: बैटर ने बल्ला चलाने की जहमत नहीं उठाई, गेंदबाज ने हैट्रिक जमाई, फिर भी टीम को जीत नहीं मिल पाई

नई दिल्ली. टी20 मैच में अगर कोई गेंदबाज हैट्रिक ले तो, ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि उसकी टीम हार जाए. लेकिन, ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग के एक मैच में ऐसा ही हुआ है. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे गेंदबाज ने मैच के शुरुआती ओवरो में ही हैट्रिक ली. लेकिन, फिर भी टीम हार गई. वो भी तब, जब जीतने वाली टीम के एक धाकड़ बैटर ने टी20 में टेस्ट के अंदाज में बल्लेबाजी की. इस बैटर ने 43 गेंद में नाबाद 31 रन बनाए.

दिलचस्प बात यह है कि इसी बैटर की अगुआई में ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल यूएई में टी20 विश्व कप का खिताब जीता था और इस बार टीम अपने घर में खिताब नहीं बचा पाई. अब तक तो आप इस बैटर का नाम जान ही गए होंगे. यह कोई और नहीं, बल्कि हाल ही में खत्म हुए टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करने वाले एरॉन फिंच हैं.

