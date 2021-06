WTC Final: माइकल वॉन ने लिखा- मौसम ने टीम इंडिया को बचा लिया, फैंस ने ही दे दिया जवाब

नई दिल्ली. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. उन्होंने शुक्रवार को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को लेकर एक ट्वीट किया. उन्होंने इसमें मौसम के चलते भारतीय टीम को कमजोर बताने की कोशिश की लेकिन फैंस ने उन्हें जवाब दे दिया. अपने इस ट्वीट को लेकर वह ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए.



वॉन ने ट्वीट किया- मुझे लगता है कि मौसम ने भारतीय टीम को बचा लिया. उन्होंने साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हैशटैग इस्तेमाल किया. इसी ट्वीट को लेकर भारतीय फैंस ने नाराजगी जाहिर की और उन्हें खूब जवाब दिया.



I see India have been saved by the weather …. 😜 #WorldTestChampionship