भारत को वर्ल्ड कप से बाहर करने में निभाई थी अहम भूमिका, अब कर दिया रिटायरमेंट का ऐलान

नई दिल्ली. दक्षिण अफ्रीका की अनुभवी बैटर मिग्नॉन डु प्रीज (Mignon Du Preez) ने वनडे और टेस्ट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. डु प्रीज ने हाल ही में भारतीय टीम महिला विश्व कप (Women’s World Cup-2022) से बाहर का रास्ता दिखाने में अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने तत्काल प्रभाव से संन्यास की घोषणा की है. वह दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम की कप्तानी भी संभाल चुकी हैं. डु प्रीज ने कहा कि वह टी20 क्रिकेट पर फोकस करने और परिवार को ज्यादा वक्त देने के मकसद से यह फैसला कर रही हैं.

क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) की ओर से जारी बयान में मिग्नॉन ने कहा, ‘खुद को भाग्यशाली मानती हूं कि अब तक 4 आईसीसी वनडे विश्व कप में खेलने का मौका मिला. ये मेरे जीवन की कुछ सबसे अच्छी यादें हैं. मैं अब अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताने को प्राथमिकता देना पसंद करूंगी.’

32 साल की डु प्रीज ने आगे कहा, ‘मुझे लगता है कि खेल के लंबे फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा करने और भविष्य में टी20 क्रिकेट पर अपना ध्यान केंद्रित करने का यह सही समय है. मैंने न्यूजीलैंड में हमारे हालिया विश्व कप के पूरा होने पर वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला कर लिया था.’

डु प्रीज ने भारत के खिलाफ क्राइस्टचर्च में खेले गए महिला वर्ल्ड कप के मुकाबले में 63 गेंदों पर नाबाद अर्धशतक जमाया था. भारत ने इस मैच में दक्षिण अफ्रीका को 275 रन का लक्ष्य दिया जिसे उसने अंतिम गेंद पर हासिल किया. डु प्रीज ने 63 गेंदों की अपनी नाबाद पारी में 2 चौकों की बदौलत 52 रन बनाए और टीम को जीत दिलाकर नाबाद लौटीं. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया था.

इस अनुभवी खिलाड़ी ने कहा, ‘मुझे लगता है कि दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट बहुत अच्छी स्थिति में है. अगली पीढ़ी को इस खूबसूरत खेल को आगे बढ़ाने का मौका देने के लिए खेल से दूर जाने का मेरे लिए यह सही समय है.’

🚨 STATEMENT @MdpMinx22 has announced her retirement from ODI and Test cricket

Thank You for all your contributions to raising the profile of women’s cricket in the longer formats 🙌

She remains available for national duty in T20Is 🏏 #AlwaysRising pic.twitter.com/4l4pUanlcA

— Cricket South Africa (@OfficialCSA) April 7, 2022