नई दिल्ली. ‘द एशेज 2023’ के तीसरे मुकाबले में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मिशेल मार्श (Mitchell Marsh) ने सबको अपना दीवाना बना दिया है. वह अपनी टीम के लिए ऐसी परिस्थिति में बल्लेबाजी के लिए उतरे जब टीम के चार प्रमुख बल्लेबाज महज 85 रन के योग पर पवेलियन लौट चुके थे. यहां से उन्होंने टीम की कमान संभाली और न केवल उम्दा बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई पारी को शुरूआती झटकों से उबारा भी.

लीड्स की पहली पारी में मिशेल मार्श छटवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 118 गेंद में 100.00 की स्ट्राइक रेट से 118 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 17 चौके एवं चार बेहतरीन छक्के निकले. मार्श की इस उम्दा पारी का अंत इंग्लिश तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स (Chris Woakes) ने किया. इंग्लैंड के लिए 53वां ओवर डाल रहे वोक्स की पहली ही गेंद को मार्श समझने में बिल्कुल नाकामयाब रहे.

A crucial wicket right at the end of the session!

Mitchell Marsh goes for 118 and that’s tea ☕️ #EnglandCricket | #Ashes pic.twitter.com/uuHvNAUwVi

— England Cricket (@englandcricket) July 6, 2023