नई दिल्ली. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ओवल में एशेज सीरीज का पांचवां और आखिरी टेस्ट खेला जा रहा. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और इंग्लैंड को 54.4 ओवर में 283 रन पर ऑल आउट कर दिया. इंग्लैंड के लिए अच्छी बात ये रही कि उसने बैजबॉल वाला अंदाज नहीं छोड़ा और 5.17 के रन रेट से ये रन ठोके. ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक एक विकेट खोकर 61 रन बनाए.

पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने सबसे अधिक 4 विकेट लिए. उन्होंने हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स, क्रिस वोक्स और स्टुअर्ट ब्रॉड का शिकार किया. लेकिन स्टार्क ने जिस तरह स्टोक्स को बोल्ड किया, वो देख हर किसी की आंखें फटी रह गईं. इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जल्दी-जल्दी तीन विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद मोईन अली और हैरी ब्रूक ने अच्छी साझेदारी की. हालांकि, इंग्लैंड का स्कोर जब 184 रन था, तब मोईन अली आउट हो गए. उनके बाद इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स बैटिंग के लिए आए. इंग्लैंड को अच्छी पार्टनरशिप की दरकार थी. स्टोक्स से बड़ी पारी की उम्मीद थी. लेकिन, वो पैर जमाते उससे पहले ही स्टार्क ने उन्हें चलता कर दिया.

