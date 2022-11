VIDEO: स्टार्क ने स्पीड से मलान को दी मात, पिछले मैच के शतकवीर का उड़ा डंडा

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड (Australia vs England) के बीच जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम को 72 रनों से बड़ी जीत मिली. मैच के हीरो 32 वर्षीय अनुभवी तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) रहे. उन्होंने टीम के लिए आठ ओवरों की गेंदबाजी करते हुए 47 रन खर्च कर चार विकेट चटकाए. स्टार्क के शिकार जेसन रॉय, डेविड मलान, क्रिस वोक्स और डेविड विली बने. दूसरे वनडे में उम्दा गेंदबाजी के लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ के अवार्ड से नवाजा गया.

स्टार्क ने डेविड मलान को किया बोल्ड:

पहले वनडे मुकाबले में शतक जड़ने वाले इंग्लिश अनुभवी बल्लेबाज डेविड मलान (Dawid Malan) को स्टार्क ने तीसरी ही गेंद पर बोल्ड कर दिया. लक्ष्य का पीछा करते हुए मलान टीम के लिए तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी के लिए उतरे. टीम को उनसे काफी उम्मीद थी, लेकिन वह उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सके. स्टार्क की बाहर निकलती गेंद पर वह चकमा खा बैठे, और नतीजा यह रहा कि उन्हें बोल्ड होकर पवेलियन का रुख करना पड़ा. इस दौरान वहां मौजूद जिस किसी ने भी इस करिश्माई गेंद को देखा वह एक पल के लिए चकित रह गया.

That is a SEED from Starc!#AUSvENG | #PlayOfTheDay | #Dettol pic.twitter.com/XISUPw34Pm

— cricket.com.au (@cricketcomau) November 19, 2022