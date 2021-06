6 साल की महक फातिमा की बल्लेबाजी का हर कोई दीवाना, मिताली राज ने की मदद की पेशकश

नई दिल्ली. क्रिकेट हमेशा से भारत में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले खेलों में से एक रहा है और यह बच्चों को भी सबसे ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करता है. हाल ही में एक 6 साल की बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह बेहद शानदार बल्लेबाजी करती दिखाई दे रही हैं. इस बच्ची के वीडियो पर आनंद महिंद्रा, मिताली राज और जेमिमा रोड्रिग्स जैसे दिग्गजों की नजर भी गई हैं. इन्होंने ना सिर्फ इस नन्ही बच्ची की तारीफ की है, बल्कि उसकी मदद के लिए हर संभव कोशिश करने का भी वादा किया है.



इस बच्ची का नाम महक फातिमा (Mehak Fatima) है, जो केरल के कोझिकोड से आती हैं. सोशल मीडिया पर इस बच्ची की बल्लेबाजी के कई वीडियो वायरल हो चुके हैं. महक फातिमा के नाम का एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर जिस पर इस बच्ची के सभी वीडियो देखे जा सकते हैं. महक इन वीडियो में रूटीन ड्रिल करती नजर आती हैं. इसके अलावा वह पैड, हेलमेट और ग्लव्स जैसे सेफ्टी गियर्स का इस्तेमाल कर शानदार बल्लेबाजी भी करती हैं.



महक फातिमा का कौशल उनकी बल्लेबाजी में साफ दिखाई देता है, क्योंकि वह कई शॉट्स, स्ट्रेट ड्राइव और पुल शॉट्स को बेहद शानदार अंदाज में खेलती हैं. महक के वीडियो ने काफी सुर्खियां बटोरी हैं और यहां तक ​​कि भारतीय क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिग्स और मिताली राज का ध्यान भी खींचा है. कई अन्य लोगों ने भी इस 'स्मॉल वंडर गर्ल' के लिए कमेंट्स किए हैं. मिताली राज ने इस वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, 'महक फातिमा के पास उनका समर्थन और आशीर्वाद दोनों हैं और खेल को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक सभी छोटी लड़कियों को हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता है. अनुभवी बल्लेबाज ने तब महक फातिमा के माता-पिता से उन्हें किसी भी सहायता की आवश्यकता के बारे सीधे मैसेज करने के लिए आग्रह किया.

