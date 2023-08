नई दिल्ली. इंग्लैंड ने पहले 2 टेस्ट हारने के बाद एशेज सीरीज में जबरदस्त वापसी की और ओवल में खेले गए पांचवें और आखिरी टेस्ट को 49 रन से जीतकर सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म की. इससे पहले इंग्लैंड ने तीसरा टेस्ट भी जीता था और चौथा मैच ड्रॉ रहा था. इंग्लैंड की जीत में स्टुअर्ट ब्रॉड के अलावा मोईन अली का भी अहम रोल रहा. उन्होंने 384 का पीछा कर रही ऑस्ट्रेलियाई टीम के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई थी.

ओवल टेस्ट में इंग्लैंड को जीत दिलाने के बाद स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ ही मोईन अली ने भी दोबारा रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया. बता दें कि मोईन अली ने बेन स्टोक्स की गुजारिश के बाद एशेज सीरीज के लिए रिटायरमेंट से कमबैक किया था और 4 मैच बाद ही उन्होंने दोबारा संन्यास का फैसला कर लिया. इस बार मोईन अली ने साफ कर दिया है कि वो अब टेस्ट क्रिकेट में किसी भी सूरत में वापसी नहीं करेंगे. मोईन अली ने 2021 में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था लेकिन एशेज सीरीज से पहले जैक लीच के चोटिल होने के कारण स्टोक्स ने उन्हें मैसेज कर कमबैक करने की गुजारिश की थी, जिसके बाद मोईन अली ने वापसी की.

अब स्टोक्स के मैसेज को डिलीट कर दूंगा: मोईन

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के कहने पर कमबैक करने वाले मोईन अली ने ओवल टेस्ट के बाद कहा, यह अब फाइनल फैसला है. उन्होंने कहा, “अगर बेन स्टोक्स दोबारा मुझे मैसेज करते हैं तो मैं उसे डिलीट कर दूंगा. अब मेरा टेस्ट करियर खत्म हो गया है. काफी अच्छा लग रहा. वापसी करना जाहिर तौर पर थोड़ा चुनौतीपूर्ण था क्योंकि मैंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कभी इतना अच्छा नहीं खेला है और यह उन चीजों में से एक थी जब स्टोक्स ने मुझसे पूछा तो मैंने सोचा, क्यों नहीं, शानदार टीम के साथ एक बार फिर कोशिश करते हैं. इस अद्भुत टीम का वापस हिस्सा बनना बहुत अच्छा अनुभव रहा.”

Moeen Ali confirms his retirement from Test cricket

️ “I know I’m done. If Stokesy messages me again, I am going to delete it!” pic.twitter.com/4CBeOp97qT

— Sky Sports Cricket (@SkyCricket) July 31, 2023