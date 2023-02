आमिर ने कर दी पाक कप्तान की घनघोर बेइज्जती, बोले- बाबर आजम और 10वें नंबर का बल्लेबाज...

नई दिल्ली. पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के दौरान पाक कप्तान बाबर आजम को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है. बाबर आजम के खिलाफ संभावित फेसऑफ के बारे में पूछे जाने पर आमिर ने दिलचस्प जवाब दिया. इस अनुभवी तेज गेंदबाज ने कहा कि बाबर आजम को गेंदबाजी करना किसी पुछल्ले बल्लेबाज या 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करने जैसा ही होगा. हालांकि आमिर के इस बवालिया बयान से बाबर आजम के फैन्स काफी नाराज हो गए हैं कराची के नेशनल स्टेडियम में पीएसएल 2023 के दूसरे मैच के दौरान कराची किंग्स मंगलवार को पेशावर जाल्मी से भिड़ने वाली थी, जिसमें मोहम्मद आमिर और बाबर आजम विपरीत टीमों में थे.

बाबर आजम पहले कराची किंग्स के साथ थे. पीएसएल की शुरुआत से पहले उन्हें पेशावर जाल्मी ने अपनी टीम में शामिल कर लिया. वहीं, दूसरी तरफ आमिर कराची किंग्स के तेज आक्रमण का नेतृत्व करेंगे, जिसके कप्तान इमाद वसीम हैं. आमिर ने अरे न्यूज में पीएसएल के स्पेशल शो पर बात की और बाबर आजम के साथ व्यक्तिगत जंग को तवज्जो नहीं दी.

युवराज सिंह की मां शबनम को छोड़ा, योगराज सिंह ने एक्ट्रेस से की शादी, युवी के अलावा हैं और 3 बच्चे

30 साल के क्रिकेटर ने कहा, ”इस तरह खिलाड़ियों की जंग उनमें जोश भरती है. मैं व्यक्तिगत रूप से इस तरह की चुनौतियों को पसंद करता हूं, क्योंकि यह मुझे फोकस रहने में मदद करती हैं. मेरा काम विकेट लेना और अपनी टीम के लिए मैच जीतना है, इसलिए मेरे लिए बाबर का सामना करना या 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले पुछल्ले खिलाड़ी का सामना करना एक समान होगा.” बता दें कि बाबर आजम और मोहम्मद आमिर के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं. आमिर अक्सर सोशल मीडिया पर भी बाबर आजम को लेकर बयानबाजी करते रहते हैं.

हाई रैंक की सरकारी जॉब करते हैं 7 भारतीय क्रिकेटर, कोई सेना, कोई पुलिस तो कोई बैंक में कर रहा काम

वहीं, दूसरी तरफ बाबर आजम ने अकेले मोहम्मद आमिर के साथ अपनी प्रतिद्वंद्विता पर फोकस नहीं किया है. बाबर का कहना है कि वह जब भी किसी प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हैं तो वह अपने बेसिक्स पर कायम रहते हैं. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान ने कहा, ”लीग के लिए कॉम्पीटिशन हमेशा अच्छा होता है. सिर्फ कराची ही नहीं, बल्कि हर टीम के पास क्वॉलिटी बॉलर हैं. इसलिए सभी विदेशी इस लीग को खेलते हैं, क्योंकि यह एक क्वालिटी लीग है. जब मैं किसी अच्छे गेंदबाज के खिलाफ खेलता हूं तो मैं अपने बेसिक्स पर कायम रहता हूं.”

For me Babar’s wicket same like as tailender is batting: says @iamamirofficial in reply of my question about Babar Wicket. pic.twitter.com/bzYY01IGUn

— Shoaib Jatt (@Shoaib_Jatt) February 13, 2023