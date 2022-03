पाकिस्तान ने वनडे और इकलौते टी20 के लिए किया टीम का ऐलान, 35 साल के ऑलराउंडर को दिया मौका

नई दिल्ली. पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे की सीरीज (Pakistan vs Australia ODI Series) और इकलौते टी20 के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. वनडे के लिए पाकिस्तान ने 20 और इकलौते टी20 के लिए 17 सदस्यीय टीम (Pakistan Squad for ODI And T20 Series) चुनी है. टीम में दो नए चेहरों विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस (Mohammad Haris) और ऑलराउंडर आसिफ अफरीदी (Asif Afridi) को जगह दी गई है. इन दोनों खिलाड़ियों को टी20 और वनडे दोनों टीम में जगह मिली है.

हारिस के टीम में चुने जाने के बाद पूर्व कप्तान सरफराज अहमद (Sarfaraz Ahmed) की पाकिस्तान टीम में वापसी के दरवाजे लगभग बंद हो गए हैं. सरफराज बीते दो साल से टीम के मुख्य विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान के बैकअप के रूप में टीम का हिस्सा रहे थे. वहीं, ऑलराउंडर इमाद वसीम को भी बाहर कर दिया गया है. जबकि शादाब खान और मुहम्मद नवाज की टीम में वापसी हुई है.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे और इकलौते टी20 के लिए चुने गए सभी खिलाड़ी 22 मार्च को लाहौर पहुंचेंगे और 3 दिन होटल के कमरे में आइसोलेशन में रहने के बाद स्क्वॉड से जुड़ जाएंगे. बता दें कि वनडे सीरीज के लिए चुने गए कुछ खिलाड़ी फिलहाल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं. दोनों देशों के बीच तीसरा और आखिरी टेस्ट 21 मार्च से खेला जाएगा. वहीं, वनडे सीरीज की शुरुआत 29 मार्च से होगी.

हारिस ने पीएसएल में 187 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए

20 साल के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस ने पेशावर जाल्मी की तरफ से पाकिस्तान सुपर लीग के इस सीजन में शानदार बल्लेबाजी की थी. हारिस ने पांच पारियों में 187 के स्ट्राइक रेट से 166 रन ठोके थे. पीएसएल 2022 में हारिस का स्ट्राइक रेट किसी भी दूसरे टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज से ज्यादा था. उन्होंने पीएसएल के डेब्यू मैच में ही कराची किंग्स के खिलाफ 27 गेंद में 49 रन की मैच विनिंग पारी खेलकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा था.

हारिस ने पाकिस्तान कप में शानदार बल्लेबाजी की थी

हारिस ने पिछले साल पाकिस्तान कप में भी खैबर पख्तूनख्वा को चैम्पियन बनाने में अहम रोल निभाया था. तब इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 8 पारियों में 41.28 के औसत और 100 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 289 रन बनाए थे. उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए भी पाकिस्तान टीम में चुना गया था. लेकिन सुरक्षा कारणों से वो सीरीज स्थगित हो गई थी. अब दूसरी बार इस बल्लेबाज को मौका मिला है.

35 साल के ऑलराउंडर को मिला मौका

दूसरी तरफ, 35 साल के आसिफ अफरीदी को भी पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला है. इस बाएं हाथ के स्पिनर ने मुल्तान सुल्तांस के लिए पांच मैच में 8 विकेट लिए थे.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी20 मैच के लिये पाकिस्तान की टीम इस प्रकार है.

वनडे टीम: बाबर आजम (कप्तान), शादाब खान (उप कप्तान), अब्दुल्ला शफीक, आसिफ अफरीदी, फखर जमां, हैदर अली, हारिस रऊफ, हसन अली, इमाम-उल-हक, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मुहम्मद हारिस, मुहम्मद नवाज, मुहम्मद रिजवान, मुहम्मद वसीम जूनियर, सऊद शकील, शाहीन शाह अफरीदी, शाहनवाज दहानी और उस्मान कादिर.

टी20 टीम: बाबर आजम (कप्तान), शादाब खान (उप कप्तान), आसिफ अफरीदी, आसिफ अली, फखर जमां, हैदर अली, हारिस रऊफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मुहम्मद हारिस, मुहम्मद नवाज, मुहम्मद रिजवान, मुहम्मद वसीम जूनियर, शाहीन शाह अफरीदी, शाहनवाज दहानी और उस्मान कादिर.

