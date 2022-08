मोहम्मद निसार: भारत के पहले टेस्ट में इंग्लैंड के बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखाने वाला खतरनाक पेसर

नई दिल्ली. मोहम्मद निसार भारत के पहले तेज गेंदबाज थे, संभवत सर्वश्रेष्ठ में से एक भी. मोहम्मद निसार ने टेस्ट क्रिकेट में भारत की पहली गेंद फेंकी, उसका पहला विकेट लिया, और पहला 5 विकेट भी लिया. हालांकि, द्वितीय विश्व युद्ध और विभाजन द्वारा शुरू की गई घटनाओं के बीच उनकी उपलब्धियों को भुला दिया गया. निसार गेंद को स्विंग और कट कर सकते थे, लेकिन यह उनकी तेज गति थी जिसने उन्हें सबसे जुदा बनाया. उनके 25 टेस्ट शिकारों में से, 13 बोल्ड या लेग-बिफोर थे, जो उनकी तेज गति को जानने के लिए काफी थे.

भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में फेंकी पहली गेंद

अमर सिंह के साथ निसार की साझेदारी जितनी सफल रही, उतनी ही शानदार रही. 1932 में लॉर्ड्स में भारत के पहले टेस्ट में उन्होंने होम्स और सटक्लिफ के विकेट लेकर इंग्लैंड की पारी को अस्त-व्यस्त कर दिया, जिन्होंने केवल 10 दिन पहले यॉर्कशायर के लिए पहले विकेट के लिए 555 जोड़े थे. इस मैच में निसार ने 93 रन देकर 5 विकेट झटके. इस दौरे पर उन्होंने औसत से ऊपर रहने के लिए 18.09 पर 71 विकेट लिए. निसार ने भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में न सिर्फ पहली गेंद फेंकी, बल्कि पारी में 5 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज भी बने. आज यानी 1 अगस्त को उनका जन्मदिन है. मोहम्मद निसार 1 अगस्त, 1910 को पंजाब के होशियारपुर में जन्मे थे. उन्होंने 22 साल की उम्र में टेस्ट डेब्यू किया.

Grainy video of a stump flying off the screen as Mohammad Nissar bowls Percy Holmes on this day in 1932 in India’s first Test match. pic.twitter.com/S9lj829RhF

