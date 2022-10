मोहम्मद रिजवान को आईसीसी ने चुना बेस्ट खिलाड़ी, हरमनप्रीत कौर को भी खास लिस्ट में मिली जगह

हाइलाइट्स रिजवान ने 10 में से 7 मैच में 50 से अधिक रन की पारी खेली हरमनप्रीत ने इंग्लैंड के खिलाफ 221 की औसत से बनाए रन

नई दिल्ली. मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) को टी20 वर्ल्ड कप से पहले आईसीसी की ओर से बड़ा इनाम मिला है. उन्हें सितंबर महीने का बेस्ट पुरुष खिलाड़ी (ICC Mens Player of the Month for September) चुना गया है. उन्होंने भारत के अक्षर पटेल और ऑस्ट्रेलिया के युवा ऑलराउंड कैमरन ग्रीन को पछाड़कर यह पुरस्कार हासिल किया. रिजवान इस समय टी20 के नंबर-1 बल्लेबाज हैं. टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के प्रदर्शन की बागडोर रिजवान ही संभालेंगे. पिछले साल उन्होंने ओवरऑल टी20 में 2 हजार से अधिक रन बनाए थे. यह वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है. वर्ल्ड कप के मुकाबले 16 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं. वहीं महिला कैटेगरी में यह पुरस्कार भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने हासिल किया.

मोहम्मद रिजवान ने पिछले महीने 10 इंटरनेशनल मैच खेले थे. 7 में उन्होंने अर्धशतक जड़ा था. इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था. उन्होंने 63 की औसत से सबसे अधिक 316 रन बनाए थे. स्ट्राइक रेट 139 का रहा था. पुरस्कार जीतने पर उत्साहित रिजवान ने कहा, “मैं अपने साथियों की सराहना करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए चीजों को आसान बना दिया है. इन उपलब्धियों से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है. मैं अपने प्रदर्शन से खुश हूं और मैं ऑस्ट्रेलिया में इस प्रदर्शन को आगे ले जाना चाहता हूं.” उन्होंने कहा कि मैं इस पुरस्कार को पाकिस्तान में उन लोगों को समर्पित करना चाहता हूं, जो बाढ़ और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हैं. उम्मीद है कि इससे उनके चेहरे पर मुस्कान आएगी.

इंग्लैंड में दिलाई बड़ी जीत

हरमनप्रीत कौर की अगुआई में भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड में 3 मैचों की वनडे सीरीज पर 3-0 से कब्जा किया था. 1999 के बाद टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करने में कामयाब रही थी. सीरीज में हरमनप्रीत ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था. उन्होंने 221 की औसत से 221 रन बनाए थे. स्ट्राइक रेट 103 का रहा था. पहले मैच में उन्होंने नाबाद 74 रन बनाए थे. दूसरे वनडे में उन्होंने नाबाद 143 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी.

