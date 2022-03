पाकिस्तानी टीम कन्फ्यूज, रिजवान ने विरोधी बल्लेबाज से ही पूछ लिया- DRS लूं या नहीं? देखें VIDEO

नई दिल्ली. पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच कराची में टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच (PAK vs AUS Karachi Test) खेला जा रहा है. इस टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने शानदार बल्लेबाजी की और दिन का खेल 3 विकेट पर 251 रन के स्कोर पर खत्म किया. पहले दिन के खेल के दौरान एक मजेदार वाकया हुआ. जब DRS को लेकर पाकिस्तानी टीम कन्फ्यूज हो गई और कुछ समझ नहीं आया तो विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (Steve Smith) से ही पूछ लिया कि डीआरएस लूं या नहीं. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

कराची टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलियाई पारी का 71वां ओवर नौमान अली फेंक रहे थे. उस समय स्टीव स्मिथ 54 रन पर खेल रहे थे. नौमान के इस ओवर की तीसरी गेंद सीधे स्मिथ के पैड पर लगी और पाकिस्तानी खिलाड़ी LBW की अपील करने लगे. लेकिन अंपायर ने स्मिथ को नॉट आउट करार दिया. इसके बाद पाकिस्तानी टीम पसोपेश में पड़ गई कि डीआरएस ले या नहीं लें. खिलाड़ी एक-दूसरे से राय-मशविरा करने लगे. दूसरी तरफ, डीआरएस का टाइमर चालू हो गया.

समय निकलता जा रहा था तभी विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्मिथ के पास पहुंच गए और गले में हाथ डालकर उनसे ही पूछने लगे कि क्या हमें डीआरएस लेना चाहिए? कुछ देर बाद टाइमर बंद हो गया और पाकिस्तान ने रिव्यू नहीं लिया. फैंस को पाकिस्तानी विकेटकीपर रिजवान का यह अंदाज काफी पसंद आ रहा.

To DRS or not to DRS #BoysReadyHain l #PAKvAUS pic.twitter.com/X3b9mp8uaF

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) March 12, 2022