VIDEO: मोहम्मद रिजवान ने ऑटोग्राफ देते हुए पैर से उठाया पाकिस्तानी झंडा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

कराची. पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान मौजूदा वक्त में टीम के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक हैं. वह एशिया कप 2022 में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बनकर उभरे और चल रहे कैलेंडर वर्ष में उनका नाम अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वालों में शामिल है. हालांकि, हाल ही में रिजवान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें अपने पैरों से पाकिस्तानी झंडा उठाते देखा जा सकता है.

देखने से लगता है कि यह वीडियो हाल ही में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच चल रहे अंतर्राष्ट्रीय टी20 सीरीज के दौरान एक मैच के बाद शूट किया गया है. दरअसल, दुनिया के नंबर एक टी20 बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ऑटोग्राफ साइन कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें अपने पैरों से पाकिस्तानी झंडा उठाते देखा गया.

वायरल क्लिप में, रिजवान को टोपी और जर्सी पर ऑटोग्राफ करते हुए देखा जा सकता है, जबकि एक प्रशंसक ने ऑटोग्राफ लेने के लिए पाकिस्तानी सलामी बल्लेबाज की ओर राष्ट्रीय ध्वज भी फेंका. वीडियो के अंत में, उन्हें अपने पैरों से पाकिस्तानी झंडा उठाते हुए देखा जा सकता है.

Mohammad Rizwan raised the flag with his feet#ihaterizwan#countryfirst

Credit @khelshel pic.twitter.com/AN3LG6L5RD

— Shivam Rajvanshi (@social_timepass) September 27, 2022