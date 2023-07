नई दिल्‍ली. अफगानिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड (Afghanistan Cricket Board) ने बांग्‍लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. टीम में जहां अनुभवी मोहम्‍मद शहजाद और हजरतुल्‍लाह जाजई को स्‍थान मिला है, वहीं तेज गेंदबाज वफादार मोमंद (Wafadar Momand) टीम का नया चेहरा हैं. दोनों मुल्‍कों के बीच दो टी20I मैचों की सीरीज 14 जुलाई से बांग्‍लादेश में खेली जानी है. आईपीएल-2023 के दौरान विराट कोहली से बहस करके चर्चा में आए नवीन उल हक (Naveen-ul-Haq) का नाम भी टीम में है.

शहजाद (Mohammad Shehzad) की बात करें तो हाल के घरेलू क्रिकेट के शानदार प्रदर्शन का फायदा उन्‍हें मिला है. भरेपूरे शरीर वाले शहजाह की इमेज आक्रामक अंदाज में बैटिंग करने वाले खिलाड़ी की है. वे बड़े-बड़े शॉट लगाने के लिए मशहूर हैं.Cricbuzz की रिपोर्ट के अनुसार, अफगानिस्‍तान बोर्ड के चीफ सेलेक्‍टर असदुल्‍लाह खान ने कहा कि हमने शहजाद को टीम में इसलिए स्‍थान दिया क्‍योंकि हमें ओपनिंग में बैकअप के रूप में एक आक्रामक बैटर की जरूरत महसूस हुई . शहजाद इस समय उपलब्‍ध सर्वश्रेष्ठ विकल्‍प है और हाल ही में घरेलू क्रिकेट में भी उन्‍होंने शानदार प्रदर्शन किया है. उन्‍होंन कहा कि सिलेक्‍शन पैनल, अगले वर्ष होने वाले टी20 वर्ल्‍डकप के लिए टीम फाइनल करने से पहले सभी प्‍लेयर्स को अवसर देना चाहता है.उन्‍होंने कहा कि हमने वफादार को इसलिए चुना क्‍योंकि वे अच्‍छी गति से गेंद फेंकते हैं.

