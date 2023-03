'अच्छा है रोनाल्डो के फैन हो, लेकिन....', सिराज को साथी खिलाड़ी ने दी चेतावनी, अमल में है फायदा

नई दिल्ली. टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को मुंबई में खेले गए पहले वनडे में 5 विकेट से हराया. भारत की जीत में मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज दोनों का ही अहम रोल रहा. शमी और सिराज ने मैच में 3-3 विकेट लिए. इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम 35.4 ओर में 188 रन पर ऑल आउट हो गई. इसके बाद भारत ने 61 गेंद रहते 5 विकेट से मैच जीत लिया. भारत के लिए केएल राहुल ने अर्धशतक ठोका. उन्होंने छठे विकेट के लिए रवींद्र जडेजा के साथ नाबाद 108 रन जोड़े.

मुंबई वनडे में भारत की जीत के बाद मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी का बीसीसीआई टीवी पर इंटरव्यू हुआ. इस दौरान दोनों ने एक-दूसरे की गेंदबाजी के अलावा कई और मुद्दों पर बात की. इसी इंटरव्यू के दौरान शमी ने सिराज से विकेट लेने के बाद उनके अलग तरह के सेलिब्रेशन को लेकर सवाल पूछा. शमी ने कहा कि मेरा आपसे एक सवाल है कि आप उछलकर विकेट का जश्न क्यों मनाते हैं?

शमी ने सिराज से पूछा मजेदार सवाल

मोहम्मद सिराज ने इस सवाल के जवाब में कहा, “मेरा सेलिब्रेशन सिंपल है. मैं फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फैन हूं, तो उन्हें फॉलो करने की कोशिश करता हूं. जब मैं किसी बैटर को बोल्ड कर देता हूं, तो मैं रोनाल्डो के स्टाइल में विकेट का जश्न मनाता हूं. लेकिन, अगर बल्लेबाज फाइन लेग या किसी और जगह कैच आउट होता है तो मैं उछलकर जश्न नहीं मनाता.”

Of fiery fast bowling spells ⚡️⚡️ in hot Mumbai weather ☀️ to the importance of recovery 👏🏻👏🏻

Pacers @mdsirajofficial and @MdShami11 assemble after #TeamIndia’s win in the first #INDvAUS ODI 👌🏻👌🏻 – By @RajalArora

FULL INTERVIEW 🎥🔽 https://t.co/xwNyvD6Uwk pic.twitter.com/35FrdqEhli

