सेंचुरियन टेस्ट तो जीत रहे थे, फिर क्यों सिराज ने गुस्से में की ऐसी हरकत? सोशल मीडिया पर Video वायरल

नई दिल्ली. भारतीय टीम ने सेंचुरियन में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट मैच (IND vs SA 1st Test) में दक्षिण अफ्रीका को 113 रन से हरा दिया. इस मैच में 1 दिन का खेल पूरी तरह बारिश से धुल गया था लेकिन मेहमान टीम 5वें और अंतिम दिन करीब 2 सेशन बाकी रहते जीत दर्ज करने में कामयाब रही. पेसर मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने मुकाबले के 5वें दिन कुछ ऐसा किया, जिसके कारण वह सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए. उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है.

भारत ने अपनी पहली पारी में 327 रन बनाने के बाद मेजबान टीम की पहली पारी 197 रन पर समेट दी. इसके बाद अपनी दूसरी पारी में 174 रन बनाए जिससे दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 305 रन का लक्ष्य मिला. लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीकी टीम 191 रन ही बना पाई. भारत ने 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त भी बना ली. सिराज 5वें दिन पारी का 62वां ओवर करने उतरे और उन्होंने तेंबा बावुमा को रन आउट करने के चक्कर में उनके टखने पर गेंद दे मारी.

दक्षिण अफ्रीका ने 5वें दिन की शुरुआत 4 विकेट पर 94 रन के स्कोर से की. ऐसे में सभी को उम्मीद थी कि भारत इस मैच को आसानी से जीत लेगा. सिराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया. दरअसल, कुछ यूजर्स का मानना है कि सिराज ने गुस्से में ऐसी हरकत की जिसकी कोई जरूरत नहीं थी. तेंबा बावुमा ने इस गेंद को डिफेंड किया और वह रन लेने के प्रयास में थे. सिराज ने फटाफट से गेंद उठाई और सीधे बावुमा की तरफ फेंकी. गेंद उनके टखने पर लगी और वह दर्द से कराहने लगे. सिराज ने हालांकि माफी भी मांगी.

Siraj hits Bavuma on the foot in an attempt to run him out.

Team India trolling Siraj for it😂

Bumrah at the end: they can here us (in the stump mic) pic.twitter.com/APqZYz3gCT

— shitposter (@shitpostest) December 30, 2021