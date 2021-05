वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में न्यूजीलैंड से होगी भिड़ंत, अजहर बोले- भारत का दमदार खेल जारी रहेगा

नई दिल्ली. भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन (Mohammed Azharuddin) ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने भरोसा जताया कि भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन जारी रखेगी. अजहर ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने टीम को शुभकामनाएं दी हैं.



अजहर ने लिखा, 'भारतीय क्रिकेट टीम ने लीग की तालिका में टॉप पर पहुंचने के लिए शानदार खेल दिखाया है. मुझे यकीन है कि टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी अपना बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखेगी. इंग्लैंड के लिए रवाना होने वाली टीम को मेरी ओर से शुभकामनाएं.'



भारत और न्‍यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच अगले महीने 18 जून से इंग्‍लैंड में वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा. अगर फाइनल मुकाबला ड्रॉ हो जाता है या टाई रहता है तो दोनों टीमें संयुक्‍त रूप से विजेता होंगी. इसके लिए टीम इंडिया 2 जून को मुंबई से रवाना होगी.



The Indian cricket team has played some fearless, brilliant cricket to top the league table. I’m sure it will continue its stupendous performance in #WorldTestChampionship final against New Zealand. Wishing the team the very best as it leaves for England.