ये मैसेज सामने आया है.

Loading...

बेगम हसीन जहां के साथ मोहम्मद शमी.

हसीन जहां मॉडल रह चुकी हैं.



@sophiacfc_

It's going viral and it'll affect you as well as him. I personally didn't find anything wrong with that message. (Regardless of your bf/gf)It was just a greeting. You could have politely turned him down if you didn't want to talk to him. Wasn't s big deal. Was it?

— Kamakshi (@OnceCharlieSaid) July 8, 2019



@sophiacfc_ their is an easy way to find out. Ask him. Their was no need to put up that screenshot, asking public about his purpose of DM and try to create attention for yourself by creating a public opinion for him. Reflect on what have you done.

— arpit (@ArpitChokhani) July 9, 2019



Really? You're quoting Wikipedia?

— Shruti (@growasyougrow) July 8, 2019



You do know the controversies he was a part of right? Great cricketer, he's in the semi finals of the world cup but unfortunately has a past with regards to texting women on social media.

— Rohit S.K. (@skrohit) July 8, 2019

भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी पर एक अनजान महिला ने मैसेज करने का आरोप लगाया है. महिला ने उनके मैसेज का स्क्रीनशॉट ट्वीट करते हुए आरोप लगाए हैं. इस महिला का नाम सोफिया है. उसने लिखा, 'क्या कोई बता सकता है कि 1.4 मिलियन फॉलोअर वाला कोई क्रिकेटर मुझे मैसेज क्यों भेज रहा है.' किसी मॉडल की प्रोफाइल फोटो के साथ बने इस ट्व‌िटर हैंडल से दी गई जानकारी के अनुसार मोहम्मद शमी इंस्टाग्राम पर उन्हें गुड आफ्टरनून मैसेज किया करते हैं.विश्वकप 2019 में अफगानिस्तान के खिलाफ मोहम्मद शमी ने अपनी शानदार गेंदबाजी से करोड़ों भारतीय फैंस का दिल जीत लिया था. उन्होंने आखिरी ओवर हैट्रिक लेकर भारत को कठ‌िन घड़ी से उबारा था. लेकिन एक समय ऐसा था जब शमी को पूरे देश के सामने सिर झुकाना पड़ा था. दरअसल भारतीय गेंदबाज की पत्नी हसीन जहां ने मोहम्मद शमी और उनके परिवार पर जान से मारने का आरोप लगाया था.शमी की पत्नी हसीन जहां ने आरोप लगाया था कि शमी का दूसरी महिलाओं से अवैध संबंध हैं और इसी के चलते उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं. हसीन जहां ने कहा था कि शमी के घरवाले उन्हें जहर दे कर मारने की कोशिश कर रहे थे. शमी पर लगे आरोपों के बावजूद बीसीसीआई ने उनका साथ नहीं छोड़ा. शमी भले ही कुछ दिन के लिए मैदान से बाहर रहे लेकिन उनके ऊपर से बोर्ड का विश्वास कभी कम नहीं हुआ. राजनीतिक दवाब के बावजूद शमी लगातार मैच खेलते रहे और अपने ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं आने दिया.विश्वकप 2019 में चयन होने के बाद से ही मोहम्मद शमी का प्लेइंग इलेवन में मुख्य दोनों गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार के बाद ही तरजीह मिलने की आसार जताए जा रहे थे. हुआ भी यही. शुरुआती मैचों में शमी बाहर बैठे रहे. लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए जब भुवनेश्वर के पैर में खिंचाव आ गया था तब मोहम्मद शमी मौका मिला.हालांकि मौका मिलते ही मोहम्मद शामी ने लगातार चार, चार और पांच विकेट लेकर महज तीन मैचों में 13 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए. लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने सात से ज्यादा की औसत से रन लुटाए. इसके बाद से फिर से उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया.महिला के ट्वीट के बाद एक बार फिर से क्रिकेटर शमी के चरित्र पर सवाल उठने लगे हैं. हालांकि बहुत से सोशल मीडिया यूजर्स ने उनका बचाव भी किया है.उल्लेखनीय है कि हसीन जहां ने खुलकर मोहम्मद शमी के चरित्र पर सवाल खड़े किए थे. उन्होंने बताया कि शमी की हरकतों को लेकर वह सौरभ गांगूली से बात भी कर चुकी हैं. लेकिन किसी ने भी उनकी नहीं सुनी. लोगों का कहना है कि अब जब दूसरी महिलाएं भी उनके खिलाफ आवाज उठाने लगी हैं तो हसीन जहां को खुशी मिलेगी.