VIDEO: मोहम्मद शमी का तूफान...कंगारुओं की ली जान! एक-एक रन के लिए तरसाया, 15 गेंद में कहर बरपाया

नई दिल्ली. भारत के खिलाफ मुंबई वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए आगाज तो शानदार किया था. लेकिन, अंजाम बुरा रहा. स्टीव स्मिथ की अगुआई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम 35.4 ओवर में 188 रन पर ढेर हो गई. ऑस्ट्रेलिया का बैंड बजाने में दो भारतीय गेंदबाजों का बड़ा हाथ रहा. एक मोहम्मद शमी और दूसरे मोहम्मद सिराज. शमी ने 6 ओवर यानी 36 गेंद फेंकी और इसमें से 30 डॉट रही. यानी एक रन भी नहीं आया और उन्होंने 3 विकेट झटके. शमी ने अपने दूसरे स्पैल की 15 गेंद में ऑस्ट्रेलियाई टीम का खेल ही खत्म कर दिया. इन 15 गेंदों में शमी ने एक रन भी नहीं दिया और कुल 3 विकेट हासिल किए.

मुंबई वनडे में एक समय ऑस्ट्रेलिया मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी. 20 ओवर में कंगारू टीम ने 2 विकेट पर 129 रन बना लिए थे. रवींद्र जडेजा ने मिचेल मार्श को आउट कर भारत की मैच में वापसी कराई. मार्श ने 65 गेंद में 81 रन बनाए. मार्श के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया की रनों की रफ्तार थमी. लेकिन, इसके बाद शमी का तूफान आया. हल्की पुरानी गेंद से मोहम्मद शमी ने अपने 3 ओवर के स्पैल में ही कंगारू टीम की खटिया खड़ी कर दी और 12 ओवर के भीतर ही ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर 129/2 से 184/7 पर 7 हो गया. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया कमबैक नहीं कर पाया और पूरी पारी 188 रन पर सिमट गई.

