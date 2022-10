VIDEO: क्या मोहम्मद शमी खड़ी कर रहे भारतीय टीम के लिए मुसीबत? पाकिस्तानी दिग्गज के सामने खोले गेंदबाजी के राज

नई दिल्ली. टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरने से पहले टीम इंडिया ने अपना तीसरा अभ्यास मैच ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के खिलाफ समाप्त किया. इस मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) एंड कंपनी ने कंगारू टीम को 6 रनों से शिकस्त दी है. भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammad Shami) ने इस मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करके साबित कर दिया कि वे जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) की कमी को नहीं खलने देंगे.

भारतीय टीम टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला चिर-प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ 23 अक्टूबर को खेलेगी. लेकिन उससे पहले मोहम्मद शमी ने टीम इंडिया के लिए एक समस्या खड़ी कर दी है. दरअसल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ट्विटर पर नेट्स में खिलाड़ियों की प्रैक्टिस का एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें देखा जा सकता है कि अनुभवी शमी ने पाकिस्तान के घातक गेंदबाज शाहीन अफरीदी के सामने गेंदबाजी के राज खोल दिए हैं.

The @T20WorldCup meetup: Stars catch up on the sidelines #WeHaveWeWill | #T20WorldCup pic.twitter.com/J1oKwCDII2

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) October 17, 2022