VIDEO: मोहम्मद शमी काे मिला मौका तो अपनी गेंदों से बरपाया कहर, सामने आने से डरे धुंरधर बल्लेबाज

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की गेंदबाजी प्रैक्टिस का एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है, जिसमें तेज गेंदबाज शानदार लय में नजर आ रहा है. मोहम्मद शमी का ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद ये पहला ट्रेनिंग सेशन था. शमी के लिए सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाला वॉर्म-अप मैच काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये तेज गेंदबाज लंबे समय के बाद इस प्रारूप में भारतीय टीम का हिस्सा बनेगा.

टीम इंडिया सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफवार्मअप मैच खेलेगी, उससे पहले मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद पहली बार गाबा में भारतीय टीम के साथ ट्रेनिंग करते हुए नजर आए. यहां पर शमी की गेंदे कहर बरपाती दिखीं. शमी ने नेट्स पर जमकर पसीना बहाया. उनकी फिटनेस चेक की गई और उन्होंने जमकर गेंदबाजी की.

भारतीय टीम 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुए टी20 वर्ल्ड कप में स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के बिना खेलने उतरेगी. चयनकर्ताओं ने टूर्नामेंट के लिए मोहम्मद शमी को उनके रिप्लेसमेंट के रूप में चुना है. तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पिछले साल यूएई में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप के बाद से पहली बार भारतीय टी20 टीम का हिस्सा होंगे. शमी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं और गाबा में भारतीय टीम से जुड़ गए हैं.

Raring To Go! 💪 💪@MdShami11 hits the ground running. 👌 👌#TeamIndia | #T20WorldCup pic.twitter.com/97Yu9484hC

— BCCI (@BCCI) October 16, 2022