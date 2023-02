IND vs AUS: मोहम्मद शमी को रास नहीं आई अक्षर पटेल की सलाह, अब खुल गई पोल!

नई दिल्ली. भारत ने बॉर्डर गावस्कर सीरीज (Border Gavaskar Trophy) की शुरुआत में ही अपने तेवर साफ कर दिए थे. टीम इंडिया ने पहले टेस्ट में मेहमान टीम को 132 रनों से करारी मात दी. इस मैच पर पूरी तरह से टीम इंडिया हावी रही, चाहे बैटिंग की बात करें या फिर बॉलिंग की. विराट कोहली (Virat Kohli) और चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) जैसे स्टार बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके. लेकिन निचले क्रम के बल्लेबाजों ने बैटिंग से दिल ही जीत लिया. फिर चाहे अक्षर पटेल (Axar Patel) हों या फिर मोहम्मद शमी (Mohammed Shami).

ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 177 रन बनाए थे, जिसके जवाब में टीम इंडिया ने मेहमानों के धागे ही खोल दिए. पहले कप्तान रोहित शर्मा ने शतक लगाया उसके बाद रवींद्र जडेजा ने 74 रन की पारी खेली. वहीं, स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने भी 84 रन बना दिए. भारतीय बल्लेबाजी अभी थमी नहीं थी. मोहम्मद शमी ने भी बहती गंगा में आक्रामक अंदाज में हाथ धोए. उन्होंने 3 गगनचुंबी छक्कों और 2 चौकों की मदद से 37 रन जड़ दिए. हालांकि, क्रीज पर मौजूद अक्षर पटेल ने उन्हें मैदान पर समय बिताने की सलाह दी थी. लेकिन शमी ने उनकी सलाह को दरकिनार कर दिया था. मैच के बाद अक्षर ने इस बारे में शमी से बात की है.

मेरा ईगो हर्ट हो जाता- मोहम्मद शमी

बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें दोनों प्लेयर्स बात करते नजर आ रहे हैं. सलाह के बारे में अक्षर के पूछने पर शमी ने कहा, ‘आप वहां बल्लेबाजी कर रहे थे. मेरा एक रोल था, मुझे देर तक क्रीज पर रुकना था. धैर्य रखने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं हुआ.’ छक्कों के बारे में अक्षर ने पूछा तो शमी ने कहा ‘मेरा ईगो हर्ट हो जाता.’ दोनों प्लेयर्स की मजेदार चर्चा को वीडियो देखा जा सकता है.

