VIDEO: मोहम्मद शमी ने जो किया, वह कोई भारतीय गेंदबाज नहीं कर सका, सचिन ने भी कहा- वाह

नई दिल्ली. मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) ने टी20 वर्ल्ड कप के अभ्यास मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया. भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को एक नजदीकी मुकाबले में 6 रन से हराया. शमी ने अंतिम ओवर में 4 गेंद पर 4 विकेट लिए. इसमें 3 विकेट उन्होंने झटके जबकि एक रन आउट किया. इससे पहले कोई भारतीय गेंदबाज लगातार 4 गेंद पर ऐसा नहीं कर सका था. शमी के प्रदर्शन को लेकर सवाल थे, क्योंकि उन्होंने पिछले 3 महीने से कोई भी मैच नहीं खेला था. उन्होंने अपने प्रदर्शन से टीम मैनेजमेंट को राहत पहुंचाई है. टूर्नामेंट शुरू होने से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा था. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के अलावा ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा चोट के कारण बाहर हो चुके हैं.

मोहम्मद शमी को मैच में 19 ओवर तक गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला. 20वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने उन्हें गेंद थमाई. इससे पहले डेथ ओवर्स में भारतीय गेंदबाजों ने खूब रन लुटाए थे. ओवर की पहली 2 गेंद पर पैट कमिंस ने 4 रन बनाए. तीसरी गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की. लेकिन लॉन्ग ऑन पर खड़े विराट कोहली ने बेहतरीन कैच पकड़ा. अगर यह गेंद छक्के के लिए चली जाती, तो मैच लगभग खत्म हो जाता.

