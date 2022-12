VIDEO: लिटन दास और सिराज के बीच हुई जुबानी जंग, अगली गेंद पर पेसर ने किया मुंह बंद! विराट ने भी मनाया जश्न

नई दिल्ली. भारत और बांग्लादेश के बीच चटोग्राम में टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है. इस टेस्ट के दूसरे दिन भारत की पहली पारी 404 रन पर खत्म हुई. इसके जवाब में बांग्लादेश की शुरुआत अच्छी नहीं रही. बांग्लादेश की पारी की पहली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने नजमुल हुसैन शंटो को आउट कर दिया. भारतीय कप्तान केएल राहुल शायद इससे बेहतर शुरुआत की उम्मीद नहीं कर सकते थे. पहली ही गेंद पर विकेट लेने के बाद सिराज का आत्म विश्वास सातवें आसमान पर था. उन्होंने सिर्फ गेंद से ही नहीं, बल्कि जुबान से भी बांग्लादेशी बल्लेबाजों को खूब परेशान किया. इसी वजह से सिराज की लिटन दास से बहस भी हो गई. हालांकि, इस बहस का अंत टीम इंडिया के हक में हुआ. आखिर क्यों सिराज की दास से बहस हुई. आइए यह बताते हैं.

बांग्लादेश के दो विकेट जल्दी गिरने के बाद लिटन दास ने आते ही चौके लगाने शुरू कर दिए. उन्होंने सिराज की गेंद पर भी कुछ अच्छे शॉट्स लगाए थे. बांग्लादेश की पारी का 14वां ओवर सिराज फेंकने आए. उन्होंने पहली गेंद 140 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से डाली. यह तेजी से अंदर आई. किसी तरह लिटन दास ने इसे डिफेंड किया. इसके बाद सिराज ने दास के पास जाकर उन्हें कुछ कहा. यह बात लिटन दास को अच्छी नहीं लगी और बांग्लादेशी बैटर ने सिराज को हाथ से यह इशारा करके बताया कि आपने क्या कहा, मुझे वो सुनाई नहीं दिया. दोनों के बीच विवाद बढ़ता देख अंपायर को आना पड़ा और उन्होंने दास को रोका. हालांकि, यह तनातनी का अंत अगली ही गेंद पर हो गया. क्योंकि सिराज ने अगली ही गेंद लिटन को क्लीन बोल्ड कर दिया. सिराज की यह गेंद थोड़ा नीची रही और तेजी से अंदर की तरफ आई. जब तक दास बल्ला नीचे लाते, तब तक उनके स्टम्प्स बिखर चुके थे.

