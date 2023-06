जिसके लिए जाने जाते हैं मोहम्मद सिराज, वही काम WTC के फाइनल में किया, VIDEO

नई दिल्ली. आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-2023 का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द ओवल में खेला जा रहा है. इस मुकाबले के चौथे ओवर में ही भारतीय टीम को अपनी पहली सफलता हाथ लगी है. यह सफलता और कोई नहीं टीम के होनहार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने दिलाई है.

सिराज को आईपीएल के दौरान भी शुरूआती ओवरों में विकेट निकालते हुए देखा गया था. ऐसे में उम्मीद थी कि वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भी धारधार गेंदबाजी करेंगे. शुरूआती स्पेल में उन्होंने इस आस को जगाकर भी रखा है. उन्होंने विपक्षी टीम के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को बिना किसी रन के पवेलियन का रास्ता दिखाया है.

#WTCFinal2023 Mohammed siraj with 1st wicket of Usman Khwaja.

He goes for Duck.

Aus 2/1..#WTCFinal2023 #INDvAUS pic.twitter.com/kIYqVhtFmB

— Sheroz (@Sheroz53322028) June 7, 2023