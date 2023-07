नई दिल्ली. वो वाकया तो याद ही होगा जब प्रैक्टिस मैच में ग्रीन को चोट लगने के बाद मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) रन लेने के बजाय बल्ला छोड़कर उनको संभालने के लिए भागे थे. तब उनकी भारत सहित ऑस्ट्रेलिया में जमकर सराहना हुई थी. सिराज एक बार फिर से चर्चा में हैं. बीसीसीआई (BCCI) ने उनका एक वीडियो अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है. इस वीडियो में वह बारबाडोस के खिलाड़ियों को तोहफे में अपना बल्ला और शूज देते हुए नजर आ रहे हैं.

बीसीसीआई द्वारा साझा किए गए वीडियो में 29 वर्षीय तेज गेंदबाज करते हुए नजर आ रहे हैं कि, ‘वो हमको पिछले दो-तीन दिनों से प्रैक्टिस करा रहे थे. उन्होंने हमारे प्रैक्टिस सेशन में काफी मदद की है, चाहे बाहर से गेंद लाना हो या नेट्स में हमें गेंदबाजी करना हो. इसलिए मैंने अपने बैट और जूते उन्हें उपहार स्वरूप भेंट किए हैं.’

Kind gestures

Autographs ✍️

Selfies

Dressing room meets #TeamIndia make it special for the local players and fans in Barbados #WIvIND pic.twitter.com/TaWmeqrNS6

— BCCI (@BCCI) July 7, 2023