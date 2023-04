VIDEO: पहले कहा- तुम भारत का भविष्य हो, फिर बोले- तुम्हें ऑटो चलाना चाहिए, सिराज के दिल का दर्द आया बाहर

नई दिल्ली. मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने पिछले एक साल में इंटरनेशनल क्रिकेट में बेहतरीन गेंदबाजी की है. आईपीएल 2023 (IPl 2023) की बात करें, तो इस तेज गेंदबाज ने यहां भी शानदार शुरुआत की. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ओर से खेलते हुए सिराज ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 4 ओवर में सिर्फ 21 रन दिए और एक विकेट लिया. इसमें ईशान किशन का बड़ा विकेट शामिल है. वे रोहित शर्मा को भी लगभग आउट कर चुके थे, लेकिन कैच पकड़ने के दौरान वे और दिनेश कार्तिक टकरा गए थे. इस कारण यह कैच छूट गया. हालांकि आरसीबी यह मुकाबला आसानी से 8 विकेट से जीत दर्ज करने में सफल रही.

29 साल के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने आरसीबी पॉडकास्ट में ट्रोलिंग को लेकर बड़ी बात कही. भारतीय गेंदबाज सिराज ने कहा कि किसी के बारे में अपशब्द लिखना आसान है, लेकिन आप उसके संघर्ष के बारे में कुछ नहीं जानते. एक व्यक्ति बिना किसी कारण के अपशब्द कर रहा है. मोहम्मद सिराज ने बताया कि एक दिन वे कहते हैं, तुम भारत का भविष्य होगा. वहीं दूसरे दिन कहते हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुमको ऑटो चलाना चाहिए. मुझे यह बात समझ नहीं आई.

