बिग बैश लीग : हेनरिक्स के 'गार्ड' पर लगी गेंद, बड़ा हादसा होने से बचा- Video

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रही बिग बैश लीग (Big Bash League) में सोमवार को एक बड़ा हादसा होने से बच गया. सिडनी सिक्सर्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच मुकाबले के दौरान मोएसिस हेनरिक्स (Moises Henriques) चोटिल होने से बच गए. हेनरिक्स की कप्तानी वाली टीम सिडनी सिक्सर्स को हालांकि मुकाबले में 8 विकेट से हार झेलनी पड़ी. एडिलेड टीम के इयान कॉकबेन ने 71 रनों की नाबाद पारी खेली जिन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया.

बीबीबएल के मौजूदा सीजन के 51वें मैच में सिडनी सिक्सर्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स आमने-सामने थे. सिडनी की पारी के 10वें ओवर के लिए एडिलेड स्ट्राइकर्स के हेनरी थॉर्नटन गेंदबाजी करने के लिए आए. इस ओवर की तीसरी गेंद पर जैक एडवर्ड्स ने शॉट खेला. गेंद नॉन-स्ट्राइकर छोर की तरफ गई, ऐसे में हेनरिक्स कूदे और अपने पैरों को खोला ताकि शॉट निकल जाए. हालांकि गेंद उनके गार्ड और ग्रोइन के पास लगी. वह थोड़ी देर के लिए क्रीज पर ही बैठ गए लेकिन लंबी सांस ली और फिर से दूसरे छोर पर खड़े हो गए.

इसका एक वीडियो बीबीएल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है. इसमें साफ दिख रहा है कि कैसे गेंद से हेनरिक्स ने अपना बचाव करना चाहा लेकिन गनीमत रही कि कोई चोट उनके नहीं लगी. मुकाबले की बात करें तो सिडनी सिक्सर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 161 रन बनाए. एडिलेड टीम ने 2 विकेट खोकर 17.3 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया.

That’s gotta hurt 😩 Moises Henriques is currently sucking in the big ones after getting hit in “the Joe Root region” @KFCAustralia | #BBL11 pic.twitter.com/HUsJ2eUL6M

— KFC Big Bash League (@BBL) January 17, 2022