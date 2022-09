धोनी का VIDEO शेयर कर इंग्लिश दिग्गज ने खिलाड़ियों को दिया संदेश, इस तरह करते हैं रनिंग

नई दिल्ली. लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में बीते शनिवार को भारतीय महिला टीम और इंग्लैंड महिला टीम के बीच तीसरा वनडे मुकाबला खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय महिला टीम को 16 रनों से रोमांचक जीत मिली. हालांकि मैच के दौरान भारतीय महिला ऑलराउंडर खिलाड़ी दीप्ति शर्मा ने (Deepti Sharma) ने जिस तरह से मेजबान टीम की बल्लेबाज चार्ली डीन (Charlie Dean) को रन आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, उससे क्रिकेट जगत दो भागों में विभाजित हो गया है.

भारत बनाम इंग्लैंड मुकाबले के बाद कई दिग्गजों ने तर्क देते हुए दीप्ति के रन आउट को खेल भावना के विपरीत बताया है. वहीं कई दिग्गजों ने इसे नियमों के हिसाब से सही करार दिया है. इसी कड़ी में अब इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर (Monty Panesar) ने भी अपना विचार रखा हैं. इंग्लिश दिग्गज ने भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, ‘इस तरह आप बैक अप लेते हैं. अपने बल्ले को क्रीज में रखें.’

This is how you back up. Keep your bat in the crease. #mankading https://t.co/1iqq6AijIj

— Monty Panesar (@MontyPanesar) September 25, 2022