IND vs SL: ग्रीनफील्ड मैदान के बाहर ऊपर से दिखे धोनी, फैंस ने दिया अनोखे अंदाज में दिया सम्मान

नई दिल्ली. भारत और श्रीलंका (India vs Sri Lanka) के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच से पहले यहां के फैंस ने भारत के सबसे सफल कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) को अलग अंदाज में सम्मान दिया. धोनी को थाला के नाम से पुकारा जाता है. साउथ के फैंस समय-समय पर कटआउट के जरिए धोनी को सम्मान देते हैं. इस बार भी श्रीलंका के खिलाफ भारत के मुकाबले से पहले ग्रीनफील्ड स्टेडियम के बाहर धोनी का 50 फीट ऊंचा कटआउट लगाया गया है.

धोनी का यह कटआउट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इससे पहले माही के जन्मदिन पर भी एक विशाल कटआउट लगाया गया था. एमएस धोनी ने भारतीय टीम के लिए अपना बेहद अहम रोल निभाया है. माही के नेतृत्व में टीम इंडिया ने तीन आईसीसी ट्रॉफी को अपने नाम की हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करते हुए भी सीएसके को चार बार खिताबी जीत दिलाई हैं. धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से 15 अगस्त 2020 को संन्यास का ऐलान कर दिया था.

Highest ever cut out for a cricketer 🔥#WhistlePodu | #MSDhoni pic.twitter.com/uhAOCzxoZQ

— Dhoni Army TN™ (@DhoniArmyTN) January 15, 2023