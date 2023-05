VIDEO: धोनी जीत के बाद हुए भावुक, जडेजा को गोद में उठाकर बंद कर ली आंखें, बेटी जीवा को भी निहारते रहे

नई दिल्ली. एमएस धोनी ने बतौर कप्तान एक और आईपीएल खिताब जीत लिया है. आईपीएल 2023 के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स ने अंतिम गेंद पर गुजरात टाइटंस को हराया. यह जीत इसलिए भी अहम है, क्योंकि कुछ दिन पहले धोनी और जडेजा के बीच विवाद की खबर आई थी. फाइनल में सीएसके को अंतिम 2 गेंद पर 10 रन बनाने थे. जडेजा ने ही तेज गेंदबाज मोहित शर्मा पर पहले छक्का और फिर चौका जड़कर टीम को रोमांचक जीत दिला दी. मैच की बात करें, तो टाइटंस ने पहले खेलते हुए 214 रन बनाए थे. इसके बाद बारिश के कारण सीएसके को 15 ओवर में 171 रन का लक्ष्य मिला था.

आईपीएल ने फाइनल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. 2 मिनट के वीडियो में दिखाया गया है कि रवींद्र जडेजा जैसे ही विजयी चौका जड़ते हैं, सीएसके की पूरी टीम जश्न मनाने लगती है. इस बीच जडेजा कप्तान माही तक पहुंच जाते हैं. धोनी इस दौरान जडेजा को गोद में उठाकर कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद कर लेते हैं. वे अपने इमोशन को छुपाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं. जडेजा भी हंसते हुए धोनी की पीठ थपथपाते हैं.

We are not crying, you are

The Legend continues to grow #TATAIPL | #Final | #CSKvGT | @msdhoni | @ChennaiIPL pic.twitter.com/650x9lr2vH

