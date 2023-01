VIDEO: दुनिया के सबसे बड़े फिनिशर ने शुरू की प्रैक्टिस, गेंदबाजों के लिए नहीं है अच्छी खबर

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग 2023 (Indian Premier League 2023) की तारीख का अभी ऐलान नहीं हुआ है. लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने आगामी सीजन के लिए प्रैक्टिस शुरू कर दी है. इस पल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में धोनी नेट में प्रक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं.

धोनी की अगुवाई में चार बार चेन्नई ने खिताब किया पाने नाम:

बता दें धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन वह आईपीएल में अब भी सक्रीय हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि आईपीएल का अगला सीजन उनके क्रिकेट करियर का आखिरी सीजन होगा. धोनी की अगुवाई में चेन्नई का प्रदर्शन बेहद ही चमकदार रहा है. उनकी अनुवाई में फ्रेंचाइजी ने चार बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है.

Thala Dhoni is getting ready for IPL 2023. pic.twitter.com/2sMk2IWVil

— Johns. (@CricCrazyJohns) January 25, 2023