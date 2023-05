पापा धोनी के सिक्स देख खुशी से उछल पड़ी लाडली जीवा, पत्नी साक्षी ने भी मनाया जश्न, VIDEO वायरल

नई दिल्ली. आईपीएल 2023 में बुधवार, 10 मई को चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शानदार मैच खेला गया. इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने दो बड़े छक्के जड़े और टीम को 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 167 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में मदद की. पूर्व भारतीय कप्तान धोनी ने लेफ्ट आर्म पेसर खलील अहमद को दो छक्के जड़े और 9 गेंदों में 20 रन की पारी खेली. यह मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम में खेला गया. इस मैच महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स को चीयर करने के लिए कप्तान की पत्नी साक्षी और बेटी जीवा भी मौजूद थी. ऐसे में जब धोनी ने छक्के जड़े तो जीवा खुशी से उछल पड़ी. सोशल मीडिया पर जीवा धोनी के अपने पापा के छक्कों का जश्न मनाने का वीडियो वायरल हो रहा है.

चेन्नई सुपर किंग्स के दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच के लिए स्टेडियम में साक्षी और जीवा धोनी भी मौजूद थी. जीवा धोनी तालियों और सीटियों के साथ अपने पापा और टीम चेन्नई सुपर किंग्स का हौसला बढ़ा रही थी. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि धोनी के छक्का जड़ने पर साक्षी और जीवा कितनी खुश हो जाती हैं.

धोनी के छक्के का जश्न साक्षी धोनी ताली बजाकर और जीवा के साथ हाई फाई कर मनाती हैं. वहीं, दूसरी तरफ जीवा भी माही के छक्का जड़ते ही खुशी से उछल पड़ती है. धोनी ने इस मैच में 20 रनों की पारी 222.22 के स्ट्राइक रेट से खेली. अपनी पारी के दौरान धोनी ने 2 छक्के और 1 चौका आया.

Cutie Ziva after her father hitting six #CSKvsDC pic.twitter.com/IJsjHEGT0B

— Maestro (@Avinuuu) May 10, 2023