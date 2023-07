नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया हो लेकिन उनको चाहनों वालों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है. उल्टा यह दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है. धोनी को उनको 42वें जन्मदिन पर फैंस में सबसे बड़ा तोहफा देने की होड़ नजर आई. दो अलग अलग शहरों में कैप्टन कूल का इतना बड़ा कटआउट लगा गया जो इससे पहले किसी भी क्रिकेटर के लिए नहीं लगा.

भारत को दो आईसीसी विश्व कप और एक चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 7 जुलाई को अपना 42वां जन्मदिन मना रहे हैं. रांची में 1981 में जन्में कैप्टन कूल के नाम से पहचाने जाने वाले इस धुरंधर को जन्मदिन से पहले ही सोशल मीडिया पर बधाई संदेश की बाढ़ आ गई. उनको सिर्फ बधाई ही नहीं मिली बल्कि इतना बड़ा तोहफा मिला जो इससे पहले किसी भी क्रिकेटर को नहीं मिला.

Biggest for any cricketer. pic.twitter.com/uV4msgcVGs

77 feet cut-out for MS Dhoni in Andra Pradesh.



धोनी का 77 फीट का कटआउट

महेंद्र सिंह धोनी को लेकर फैंस में जो दीवानगी है वो देखते ही बनती है. इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन में जब जब माही मैदान पर उतरे तो पूरा स्टेडियम उनके नाम से गूंज उठा. 42 वें जन्मदिन पर उनके हैदराबाद के फैन ने 55 फीट का कटआउट लगाया तो आंध्र प्रदेश में 77 फीट का कटआउट तैयार किया गया. इन दोनों ही कटआउट को सोशल मीडिया पर फैंस जमकर शेयर कर रहे हैं.

52 feet cut-out of MS Dhoni in Hyderabad for his birthday celebration.

The craze for MS Dhoni. pic.twitter.com/i8pVCXHc2H

— Johns. (@CricCrazyJohns) July 6, 2023