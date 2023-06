नई दिल्ली. आईपीएल 2023 (IPL 2023) का समापन सफलतापूर्वक हो चुका है. 16वें संस्करण की विजेता टीम एमएस धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स रही. चेन्नई ने फाइनल मुकाबले में जीटी को शिकस्त देते हुए खिताब पर कब्जा जमाया. जीटी के खिलाफ मिली ऐतिहासिक जीत के बाद धोनी काफी इमोशनल नजर आए. इस दौरान के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल रहो रहे हैं.

पुरे सीजन दर्द में रहे धोनी:

एमएस धोनी (MS Dhoni) पुरे सीजन दर्द में रहे. मैच के दौरान उन्हें कई बार मैदान में या सीढ़ियों से उतरते दौरान लंगड़ाते हुए देखा गया था. फाइनल मुकाबले में भी वह दर्द में ही रहे. इस दौरान का एक वीडियो अब सामने आया है.

MS Dhoni came to bat even with this injured knee

His commitment towards the game pic.twitter.com/9AL8BQGvf5

— ♚ (@balltamperrer) May 31, 2023