The Hundred: एमएस धोनी के गेंदबाज का 42 साल की उम्र में कोहराम, हैट्रिक सहित लगा दी विकेटों की झड़ी

नई दिल्‍ली. एमएस धोनी (MS Dhoni) की टीम चेन्‍नई सुपर किंग्‍स (Chennai Super Kings) के सबसे अनुभवी गेंदबाज इमरान ताहिर (Imran Tahir) ने द हंड्रेड लीग (The Hundred League) में कोहराम मचा दिया. लीग के सबसे उम्रदराज ताहिर ने 42 साल की उम्र में लीग की पहली हैट्रिक सहित 5 विकेट लेकर अपनी फिटनेस को भी साबित कर दिया है. बर्मिंघम फीनिक्स की तरफ से खेलते हुए ताहिर ने वेल्‍श फायर के खिलाफ 25 रन देकर 5 विकेट लिए.

पहले बल्‍लेबाजी करते हुए बर्मिंघम फीनिक्स ने युवा बल्‍लेबाजल विल समीद की 38 गेंदों पर 65 रन की तूफानी पारी के दम पर निर्धारित 100 गेंदों पर 184 रन बनाए. जवाब में वेल्‍श फायर 91 रन पर ही सिमट गई. फायर ताहिर की आक्रामक गेंदबाजी के आगे टिक नहीं पाए. इमरान ताहिर ने ग्‍लेन फिलिप्‍स, डू लूई, कैस अहमद, मैट मिल्‍नेस और डेविड पायने को अपना शिकार बनाया.

Imran’s special recipe to end a cricket game with a special hattrick, first of its kind for this tournament by Imran Tahir, well done bro #TheHundred pic.twitter.com/l5ByWxqXwj

— Flair_of_nature (@Flair_of_nature) August 9, 2021