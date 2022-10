IPL 2023 को लेकर महेंद्र सिंह धोनी का बड़ा बयान, बोले- अगले साल चेन्नई...

नई दिल्ली. चेन्नई सुपर किंग्स और क्रिकेट के फैंस के लिए बड़ी खबर है. पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2023 में सीएसके की तरफ से खेलते नजर आएंगे. उन्होंने अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी से जुड़े एक इवेंट में इसकी पुष्टि की है. इस इवेंट में धोनी ने कहा कि वो अगले साल चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में लौट रहे हैं. पिछली बार 2019 में धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने होम ग्राउंड पर मुकाबला खेला था. इसके बाद कोरोना के कारण 2020 में लीग यूएई में हुई थी. वहीं, 2021 में भी लीग का दूसरा फेज यूएई में ही खेला गया था.

आईपीएल-2022 भी लीग स्टेज मुंबई और पुणे में खेला गया था. इसके बाद क्वालिफायर और फाइनल कोलकाता और अहमदाबाद में हुआ था. हालांकि, अगले साल से लीग होम और अवे फॉर्मेट के हिसाब से खेली जाएगी. ऐसे में सभी टीमें अपने घर में भी खेलेंगी. धोनी ने 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. इसके बाद से वो केवल आईपीएल खेल रहे हैं.

We will come back to Chepauk – MS Dhoni #MSDhoni #WhistlePodu #CSK

Lu Fee pic.twitter.com/9bZNqQEcFu

— WhistlePodu Army ® – CSK Fan Club (@CSKFansOfficial) October 9, 2022