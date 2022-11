Ms Dhoni का जलवा फीफा विश्व कप में भी बरकरार, पीली जर्सी पहने मैच देखने पहुंचा फैन, तस्वीर VIRAL

नई दिल्ली: यह तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में लोकप्रिय हैं. ऐसा ही कुछ कतर में चल रहे फीफा विश्व कप के दौरान देखने को मिला. जब ब्राजील और सर्बिया के बीच चल रहे फुटबॉल मैच में एक फैन पीला जर्सी जर्सी पहनकर स्टेडियम में पहुंच गया.

चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक फोटो पोस्ट किया है. जिसमें एक फैन पीली जर्सी पहने फुटबॉल मैच देखते हुए नजर आ रहा है. फ्रेंचाइजी ने ट्विटर पर इस पल की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, ‘हम जहां भी जाते हैं, हर जगह येलो-येलो ही होता है.’ यह पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

Everywhere we go, there’s always Yellove! 💛 https://t.co/xMRix13Ea1

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 25, 2022