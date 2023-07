नई दिल्ली. चीन के हांगझू शहर में एशियन गेम्स होने वाले हैं. इस बार इन खेलों में क्रिकेट भी होगा. पहली बार भारतीय टीम भी इसमें हिस्सा लेने जा रही है. उस टीम इंडिया में महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स के धाकड़ ऑलराउंडर शिवम दुबे को भी चुना गया है. लंबे समय बाद शिवम की भारतीय टीम में वापसी हुई है. आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स को चैंपियन बनाने के बाद शिवम अब देवधर ट्रॉफी में भी तहलका मचा रहे. दुबे वेस्ट जोन की तरफ से खेल रहे हैं. उन्होंने नॉर्थ जोन के खिलाफ मैच में 78 गेंद में 83 रन की पारी खेल टीम को जीत दिलाई.

शिवम दुबे की आतिशी पारी के दम पर वेस्ट जोन ने 260 रन के टारगेट को 48.5 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया. शिवम 83 रन पर नाबाद लौटे. उन्होंने अपनी इस पारी में 5 छक्के और 3 चौके लगाए. बता दें कि शिवम दुबे का हाल ही में एशियन गेम्स के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में चुना गया है.

मैच में शिवम दुबे जब बल्लेबाजी करने उतरे तो वेस्ट जोन की टीम परेशानी में थी. 260 रन के स्कोर का पीछा करते हुए 90 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे. ऐसे में शिवम बैटिंग के लिए आए. शुरुआत तो उनकी धीमी रही लेकिन बाद में 78 गेंदों में नाबाद 83 रन की पारी खेलते हुए टीम की जीत पक्की कर दी.

Shivam Dube madness in Deodhar Trophy.

Scored 83* (78) with 3 fours and 5 sixes. What a knock by Dube! pic.twitter.com/wOeroJO7aX

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 30, 2023