OMG! रोनाल्डो से इस मामले में आगे निकले धोनी, विराट और सैमसन, सर्वे में हुआ खुलासा

नई दिल्ली. आईपीएल 2023 का रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका है. लाखों-करोड़ों की संख्या में भारतीय और एशियाई फैन्स विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा जैसे स्टार खिलाड़ियों के बीच हाई वोल्टेज मैच देखने के लिए अपनी स्क्रीन से चिपके रहते हैं. इस रोमांचक और दिलचस्प क्रिकेट टूर्नामेंट के बीच चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के स्टार बैटर विराट कोहली और राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने पॉपुलैरिटी के मैदान पर अल नासेल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पीछे छोड़ दिया है.

बता दें कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हाल ही में एशियाई खेलों में अपनी शुरुआत करते हुए फुटबॉल क्लब अल नासेर में एंट्री ली है. बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल फॉलोइंग के बावजूद हाल ही में एक स्पोर्ट्स सर्वे ने खुलासा किया कि जब एशियाई खेलों में लोकप्रियता की बात आती है तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों के सामने कोई मुकाबला नहीं है.

खेल प्रबंधन कंपनी डेपोर्टेज और फियानंजास द्वारा प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स अप्रैल 2023 में सबसे लोकप्रिय एशियाई खेल टीम है, जबकि विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दूसरा स्थान हासिल किया है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स लिस्ट में तीसरे नंबर पर है. चौथे नंबर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का क्लब अल नासेर है. इस लिस्ट में पांचवे नंबर पर रोहित शर्मा की कप्तानी वाली 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस है.

💥These are the TOP 5!💥

📲 Most popular asian sports teams on #twitter during april 2023!

📉 Ranking by total interactions 🔃💙💬

1.@ChennaiIPL 9,97M 🏏

2.@RCBTweets 4,85M 🏏

3.@rajasthanroyals 3,55M 🏏

4.@AlNassrFC 3,50M ⚽

5.@mipaltan 2,31M 🏏 pic.twitter.com/NeP6KNyE4i

— Deportes&Finanzas® (@DeporFinanzas) May 16, 2023