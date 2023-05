Video: महेंद्र सिंह धोनी के बड़े मैच का 'टोटका' आया सबसे सामने, IPL फाइनल पकड़े गए माही, पहले भी किया था ऐसा

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन के फाइनल का इंतजार हर किसी को था. 28 मई रविवार को यह मुकाबला बारिश की वजह से खेला नहीं जा सका. सोमवार को रिजर्व डे के लिए इसे स्थगित किया गया था. इंतजार खत्म हुआ और महेंद्र सिंह धोनी के साथ मैदान पर हार्दिक पंड्या टॉस के लिए उतरे. टॉस के दौरान कुछ ऐसा दिखा जो कभी कभार ही नजर आता है.

महेंद्र सिंह धोनी के नाम को लेकर इंडियन प्रीमियर लीग के इस नए सीजन में काफी चर्चा हो चुकी है. पिछले सीजन में जिस चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का सफर 9वें नंबर पर रहते हुए खत्म हुआ था उसने इस बार फाइनल में सबसे पहले जगह बनाई. क्या यह आईपीएल कप्तान धोनी का आखिरी सीजन होगा इसको लेकर सवाल सबके मन में था लेकिन जवाब का इंतजार अब तक नहीं मिला.

धोनी का बड़े मैच का टोटका

इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन का फाइनल और महेंद्र सिंह धोनी टॉस के वक्त कुछ अलग करते नजर आए. उन्होंने बाएं हाथ के टॉस का सिक्का उछाला, हालांकि यह पहली बार नहीं हुई इससे पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं. राहुल द्रविड़ की कप्तानी में उतरी राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ भी महेंद्र सिंह धोनी ने बाएं हाथ से ही टॉस किया था.

🚨 Toss Update 🚨

Chennai Super Kings win the toss and elect to field first against Gujarat Titans.

Follow the match ▶️ https://t.co/WsYLvLrRhp#TATAIPL | #Final | #CSKvGT pic.twitter.com/HYMcLKhfKy

— IndianPremierLeague (@IPL) May 29, 2023