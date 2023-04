MS Dhoni को 183 में मिली थी 1 साल की 'गारंटी', पहले खेली तूफानी पारी फिर चलाई थी गोली, अब तक नहीं भूले

नई दिल्ली. महेंद्र सिंह धोनी को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिए 3 साल हो गए हैं. लेकिन, वो अभी भी आईपीएल खेल रहे हैं. लेकिन, उनका ये सफर भी इस सीजन के बाद खत्म हो सकता है. धोनी की कप्तानी में भारत ने 4 साल के भीतर 2 वर्ल्ड कप और एक चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी. हालांकि, धोनी ने एक दौर ऐसा भी देखा है, जब टीम में वो जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे. लेकिन, पाकिस्तान के खिलाफ वनडे की अपनी पहली सेंचुरी ठोकने के बाद उनका करियर असल मायने में शुरू हुआ था.

इसके बाद उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 183 रन की धमाकेदार पारी खेली थी. यहीं से धोनी को पहचान मिली थी. उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच के बाद अपने क्रिकेट सफर से जुड़ा दिलचस्प खुलासा किया.

महेंद्र सिंह धोनी ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच गंवाने के बाद प्रजेंटेंशन में कहा, “जयपुर का सवाई मान सिंह स्टेडियम मेरे लिए बड़ा स्पेशल है. मेरा पहला वनडे शतक वाइजैग में आया था. इसके बाद मुझे 10 मैच की गारंटी मिली थी. लेकिन, मैंने जयपुर में श्रीलंका के खिलाफ जो 183 रन की पारी खेली थी, उसने एक साल के लिए टीम में मेरी जगह एक तरह से पक्की कर दी थी. यहां वापसी करके मैं खुश हूं.

Why does the Sawai Mansingh Stadium remain special for @msdhoni?

Here’s what he said #TATAIPL | #RRvCSK pic.twitter.com/u4ApgNZHDC

— IndianPremierLeague (@IPL) April 27, 2023