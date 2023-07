नई दिल्ली. महेंद्र सिंह धोनी की शख्सियत बेहद जुदा है. एक खिलाड़ी के तौर पर तो वो सबके चहेते हैं ही, बतौर इंसान भी उन्हें काफी पसंद किया जाता है. धोनी की दीवानगी का आलम किसी से छिपा नहीं है. वो जहां भी जाते हैं धोनी-धोनी का नारा सुनाई पड़ ही जाता है. उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें माही बड़ी आसानी से अपने फैन की मुराद पूरी करते नजर आ रहे हैं. लोगों को चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान का ये अंदाज काफी भा रहा.

धोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें दो फैन उनके पास खड़े नजर आ रहे हैं. इसमें से एक फैन तस्वीर के लिए धोनी को खास अंदाज में पोज देने के लिए कहता है. धोनी मुस्कुराते हुए फैन के अंदाज में ही पोज देते हैं. उनका ये वीडियो अब वायरल हो रहा. वीडियो में आप देख सकते हैं कि फैन धोनी को एक सिग्नेचर स्टाइल दिखाता है. धोनी भी ठीक उसी अंदाज में पोज देते हैं और तस्वीर क्लिक हो जाती है. क्रिकेट मैदान पर अक्सर श्रीलंकाई लेग स्पिनर वानिंदु हसारंगा विकेट लेने के बाद इसी स्टाइल में जश्न मनाते हैं. फैंस को माही का ये अंदाज काफी भा रहा है.

MS Dhoni is always there for fans.

What a character. pic.twitter.com/Bh0ByRkjbj

— Johns. (@CricCrazyJohns) July 12, 2023