धोनी ने तमिल स्टार को दिया खूबसूरत गिफ्ट, खुशी से फूले नहीं समा रहे योगी बाबू

नई दिल्ली. चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने ऑटोग्राफ वाला बल्ला तमिल स्टार योगी बाबा को उपहार में दिया है. यह वहीं बल्ला है, जिससे धोनी ने नेट्स में प्रैक्टिस की थी. स्टार कॉमेडियन और अभिनेता को एक बल्ले के साथ पोज देते हुए देखा जा सकता है, जिस पर धोनी ने ऑटोग्राफ दिए हैं. योगी बाबू की बल्ले के साथ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. योगी बाबू धोनी के एंटरटेनमेंट डेब्यू वेंचर ‘LGM- लेट्स गेट मैरिड’ में नजर आएंगे.

धोनी एंटरटेनमेंट की पहली तमिल फिल्म ‘लेट्स गेट मैरिड’ की घोषणा पिछले महीने 27 जनवरी को की गई थी. इस फिल्म में योगी बाबू, हरीश कल्याण, इवाना और नादिया हैं. यह फिल्म एक पारिवारिक कॉमेडी है. इसकी अवधारणा साक्षी सिंह धोनी ने बनाई थी, जो धोनी एंटरटेनमेंट की प्रबंध निदेशक भी हैं.

योगी बाबू को क्रिकेट से बहुत लगाव है. वह अक्सर शूटिंग के दौरान और बिना शूटिंग के भी क्रिकेट खेलते रहते हैं. योगी बाबू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह धोनी के इस गिफ्ट के लिए उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं.

Direct from #MSDhoni hands which he played in nets . Thankyou @msdhoni sir for the bat …. Always cherished with the – your cricket memory as well as cinematic memory #dhonientertainmentprod1 #sakshidhoni . pic.twitter.com/2iDv2e5aBZ

— Yogi Babu (@iYogiBabu) February 15, 2023