Video: 1 साल में और ज्यादा विस्फोटक हो गए MS Dhoni, लगातार जड़े तूफानी छक्के, दहशत में गेंदबाज

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग के नए सीजन की शुरुआत इसी शुक्रवार से होने जा रही है. 31 मार्च को आईपीएल के 16वें सीजन का आगाज चेन्नई सुपर किंग्स और मौजूदा चैंपियन गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबले से होगा. दोनों ही टीमों मैच को लेकर तैयार है और मुकाबले से पहले 4 बार की चैंपियन चेन्नई के प्रैक्टिस वीडियो ने धमाल मचाया हुआ है. चेपॉक में महेंद्र सिंह धोनी के प्रैक्टिस को देखने के लिए भी हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. अपने कप्तान के हर एक शॉट पर फैंस चीयर करते नजर आ रहे हैं.

इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन को 41 साल के हो चुके चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए आखिरी टूर्नामेंट बताया जा रहा है. सीरीज की शुरुआत चेन्नई और मौजूदा चैंपियन गुजरात की टीम के बीच मुकाबले से होने जा रही है. चेन्नई में टीम अपने पहले मैच के लिए जमकर तैयारी करती नजर आ रही है. कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का फॉर्म फैंस और टीम दोनों के लिए खुशी की खबर लेकर आया है.

Hussey’s reaction at the end sums up the #ThalaDharisanam #WhistlePodu pic.twitter.com/PcpsCceGiH

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) March 28, 2023