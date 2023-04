भूले तो नहीं! धोनी ने आज ही लगाया था वो छक्का, जिसने तोड़ दिया था तिलिस्म, 28 साल का सूखा हुआ था खत्म

नई दिल्ली. 2 अप्रैल, वैसे तो हर साल ही आती है. लेकिन, क्रिकेट फैंस के लिए ये तारीख बेहद खास है. खासतौर पर भारतीयों के लिए. 2011 में आज ही के दिन टीम इंडिया ने 28 साल का सूखा खत्म किया था और महेंद्र सिंह धोनी की अगुआई में वर्ल्ड चैंपियन बनी थी. टीम इंडिया ने उस दिन फाइनल में एक तिलिस्म को तोड़ा है. 2011 से पहले किसी भी टीम ने अपने घर में वर्ल्ड कप नहीं जीता था और लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 2 बार ही कोई टीम खिताब जीती थी. लेकिन, महेंद्र सिंह धोनी के लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाए गए उस जादुई छक्के ने सारे रिकॉर्ड एक ढटके में तोड़ डाले. इसके बाद जो जश्न मना, वो शायद ही कोई भूला होगा. पूरा देश सड़कों पर था.

स्टेडियम के बाहर जो जहां था, वो वहीं थम सा गया था. लोग सड़कों पर इस जीत का जश्न मना रहे थे. इसके बाद से 12 साल बीत गए. लेकिन, भारतीय क्रिकेट फैंस को ऐसा जश्न मनाने का मौका नहीं मिला. इस साल फिर भारत में वर्ल्ड कप होने जा रहा है और सभी फैंस को टीम इंडिया से 2011 के करिश्मे को दोहराने की उम्मीद होगी.

