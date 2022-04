CSK vs RCB: महेंद्र सिंह धोनी ने आखिरी मिनट में चली चाल और विराट कोहली का हुआ काम तमाम! वीडियो देखकर हो जाएगा यकीन

नई दिल्ली. महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में कप्तानी नहीं कर रहे हैं. इस सीजन के शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ दी थी. उनकी जगह रवींद्र जडेजा को टीम की कमान सौंपी गई. धोनी की गिनती आईपीएल के सबसे सफल कप्तानों में होती है. उनकी अगुवाई में चेन्नई 4 बार चैम्पियन बनी है. धोनी को चालाक कप्तान माना जाता है. उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ मुकाबले में इसे साबित भी कर दिखाया. उन्होंने अपनी एक चाल से विराट कोहली का काम तमाम कर दिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी को 217 रन का टारगेट दिया था. इशका पीछा करते हुए आरसीबी की शुरुआत अच्छी नहीं रही. टीम के कप्तान फाफ डुप्लेसी जल्दी आउट हो गए. इसके बाद आरसीबी की पारी को संभालने की जिम्मेदारी विराट कोहली (Virat Kohli) के कंधों पर आ गई थी. चेन्नई को सीजन की पहली जीत दर्ज करने के लिए कोहली को जल्दी आउट करना जरूरी था. अगर चेन्नई ऐसा करने में सफल नहीं होती तो मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था. हालांकि, धोनी ने कुछ और ही सोच रखा था. इसका नमूना उन्होंने आरसीबी की पारी के पांचवें ओवर में दिखाया.

धोनी की चाल में फंसे विराट

आरसीबी की पारी का पांचवां ओवर मुकेश चौधरी फेंकने आए. इस ओवर से पहले ही धोनी ने अचानक फाइन लेग पर खड़े शिवम दुबे को डीप स्क्वेयर लेग पर जाने को कहा. मुकेश ने ओवर की पहली गेंद थोड़ी शॉर्ट फेंकी, इस पर कोहली ने हवाई शॉट खेला और गेंद सीधे डीप स्क्वेयर लेग की तरफ गई. जहां पहले से ही शिवम दुबे तैनात थे. उन्होंने बड़ी आसानी से कोहली का कैच लपक लिया. धोनी की इस एक चाल ने कोहली को पवेलियन लौटने पर मजबूर कर दिया. धोनी के इस फैसले पर कॉमेंट्री टीम भी बात करती दिखी. उन्होंने भी बताया कि कैसे विराट को गेंद फेंकने से पहले धोनी ने फील्डिंग में मामूली बदलाव किया और नतीजे में चेन्नई को कोहली का बड़ा विकेट मिल गया. वो 1 रन ही बना सके.

