IPL 2022 की तैयारियों में जुटे Dhoni, क्या मास्टर स्ट्रोक साबित होगा माही का यह फैसला?

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2022) के 15वें एडिशन का आयोजन 26 मार्च से होगा. इस टी20 लीग के लिए चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है. सीएसके के कुछ घरेलू खिलाड़ियों ने महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के साथ रविवार को ट्रेनिंग शुरू कर दी. चेन्नई ने अपना ट्रेनिंग कैंप सूरत में लालभाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम (Lalbhai Contractor Stadium) में लगाया है. मीडिया रिपोर्ट क मुताबिक धोनी के कहने पर ऐसा किया गया है, जिसे मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है.

ट्रेनिंग कैंप में सीएसके को पेस बैटरी के साथ ज्यादा समय बिताते हुए देखा गया. तेज गेंदबाज दीपक चाहर (Deepak Chahar) के खेलने पर संशय बरकरार है. ऐसे में केएम आसिफ (KM Asif), तुषार देशपांडे (Tushar Dehshpande) और सी हरि निशांत आईपीएल 2022 में सीएसके के लिए अहम रोल में नजर आ सकते हैं. इन तीनों ने पहले दिन सूरत में नेट्स पर जमकर पसीना बहाया. सीएसके ने 20 दिन के लिए अपना प्री कैंप लगाया है. सीएसके टीम मैनेजमेंट ने सभी खिलाड़ियों को ट्रेनिंग कैंप में पहुंचने के लिए कहा है.

The Hi we have been waiting for! Day 1⃣: #WhistlePodu #SingamsInSurat pic.twitter.com/WgvSPK43Sy

— Chennai Super Kings – Mask Pdu Whistle Pdu! (@ChennaiIPL) March 6, 2022